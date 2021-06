John Elkann a Verona alla guida di una delle auto partecipanti alle 1000 Miglia, insieme alla moglie Lavinia Borromeo. Il presidente della Ferrari si prepara così per il GP di Francia #FrenchGP

Un sabato di 'vacanza' per. Il presidente di Exor, società che controlla la Juventus, oggi è stato 'di scena' a Verona, dove si è messo alla guida di una delle auto partecipanti alle Mille Miglia. Insieme a sua moglie, Lavinia Borromeo, il numero uno della Ferrari si è preparato in maniera molto singolare al GP di Francia. E sì, anche alle corse sul mercato della Juventus... Ecco il video: è qui in basso.