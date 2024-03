Joenon è più l'allenatore della L'annuncio ufficiale è arrivato questa mattina , intorno alle 10.00, contestualmente alla comunicazione del rinnovo di contratto di Stefano Braghin Ma chi guiderà adesso la squadra femminile bianconera? Come si legge nella nota del club, in panchina si siederà temporaneamente l'allenatore in seconda Giuseppe. Le Women saranno impegnate sabato pomeriggio alle 15.00 nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la, in cui ripartiranno dalla sconfitta per 1 a 0 dell'andata; la gara successiva è in programma per domenica 17 marzo alle 16.00 in casa dell', per i playoff di Serie A, dopodichè si ritornerà in campo il 30 ancora contro la Viola.