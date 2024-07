A soli sei mesi dal suo approdo a Torino la giocatrice classe 2001 è pronta a dire addio per trasferirsi al PSG, con cui è stata imbastita una maxi operazione che ha visto compiere il percorso inverso a Viola Calligaris e Amalie Vangsgaard.Questo il messaggio diffuso tramite Instagram da Echegini: "Volevo cogliere questo momento e condividere la mia gratitudine per il tempo che abbiamo condiviso. Nonostante tutto ciò che può essere stato detto sono estremamente grata di aver fatto parte di questa famiglia. Vivere e giocare a Torino è stato per me un viaggio fantastico, di crescita e apprendimento. Conserverò questi ricordi e li porterò nel mio prossimo viaggio. Grazie alle mie compagni di squadra e agli allenatori per avermi fatto sentire parte della famiglia. Lavorare al fianco di donne dedite e stimolanti è stata l'esperienza più soddisfacente. Vi auguro il meglio per il futuro. Infine, grazie per il vostro incrollabile supporto durante tutta la stagione. Con tutto il mio amore e apprezzamento, Fino Alla Fine!".