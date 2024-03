Attraverso un post su Instagram,, centrocampista della Fiorentina in prestito dalla Juventus, ha voluto esprimere il suo cordoglio per la scomparsa di Joe. Nelle sue parole, ha manifestato gratitudine per il supporto e la gentilezza ricevuti da Barone sin dal suo arrivo. "Riposa in pace, Joe. Sono molto grato per tutto quello che hai fatto per me. Fin da quando sono arrivato sei sempre stato molto disponibile e amichevole. Non lo potrò mai dimenticare. Buon viaggio". Questo tributo testimonia il legame e l'apprezzamento che Arthur nutriva nei confronti di Joe Barone..