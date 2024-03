Attraverso i propri canali social, il messaggio di cordoglio di Federica- ex Fiorentina oggi giocatrice della Juventus Women -, dop ola scomparsa di Joe“Eri sempre lì, seduto a guardare gli allenamenti e a darci la giusta pressione quando assistevi alle nostre partite, hai sempre avuto una battuta e regalato un sorriso a chiunque, c’è sempre stata stima e rispetto del lavoro portato avanti da entrambi. In un mondo in cui il calcio femminile lotta sempre per essere riconosciuto tu ci hai fatto sentire rispettate, professioniste e alla pari dei ragazzi. Oggi assieme al presidente Rocco hai creato un paradiso del calcio nel quale verrai ricordato per sempre, con sincera solidarietà grazie Joe”.