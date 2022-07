L'ex Cagliariha parlato alla tv ufficiale del Fenerbahce dopo il suo passaggio alla società turca:"I miei primi giorni qui sono andati molto bene. Puoi essere un po' timido quando arrivi in ​​una nuova squadra, ma fin dal primo momento sono stato accolto molto bene dai miei compagni. Per un giocatore è molto importante sentirsi a casa. C'è un'atmosfera incredibile. Quello che devo fare è adattarmi qui il prima possibile e fare del mio meglio. Conoscevo il Fenerbahce, ma ovviamente non in modo dettagliato. Ho sentito parlare molto di questo posto da Alex perché è un nome importante per me. Bruno Alves è stato mio compagno di squadra, gli ho parlato. Ho parlato con Cristiano. Ho avuto l'opportunità di ottenere molte informazioni. Sono venuto qui 3 anni fa per una partita amichevole con la mia vecchia squadra. Ho visto quella calda atmosfera creata dai tifosi. Questo è ciò che mi ha fatto scegliere questo posto. Quando sono venuto qui, sapevo che questa era la scelta giusta per me".