Lunedì 4 gennaio la Fifa ha comunicato alla Figc di aver accettato la richiesta di cambio di federazione per l’attaccante del Cagliari, Joao Pedro. In passato aveva giocato con l'Under 17 brasiliana, senza mai disputare partite con la selezione maggiore, né con l'Under 21 e l'Under 19. A 29 anni, e con la cittadinanza italiana ormai acquisita da tempo, Joao Pedro è ora convocabile dal ct Roberto Mancini. Nel giro della Nazionale ci sono già altri italo-brasiliani come lui: Jorginho, Emerson e Toloi.