Joao Mario, giocatore del Benfica, ha parlato in conferenza stampa (QUI l'integrale) alla vigilia della gara contro la Juventus. Ha parlato di cosa significhi affrontare la Juve. Queste le sue parole:

LA JUVE - "Sappiamo bene la dimensione della Juve, io lo so bene cosa vuol dire questo club. Stiamo per giocare contro giganti europei, e non penso che il momento delle due squadre possa fare la differenza. Però non sempre affrontiamo squadre così, abbiamo una forte motivazione.