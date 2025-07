Joao Mario alla Juventus e Alberto Costa al Porto: definita l'operazione, tutti i dettagli

2025 Getty Images

. Come riferito poco fa da Fabrizio Romano e poi confermato da Romeo Agresti, è tutto fatto per l'operazione che vedrà arrivare in bianconero il terzino destro lusitano classe 2000 mentre il connazionale di tre anni più giovane - approdato a Torino solo pochi mesi fa dal Vitoria Guimaraes - farà il percorso inverso. I contatti tra i due club, intensificati nelle ultime ore a seguito dell'acquisto da parte della Vecchia Signora di Francisco Conceicao , hanno dato esito positivo, portando rapidamente alla chiusura dell'operazione.

Joao Mario alla Juventus e Alberto Costa al Porto: tutti i dettagli

Le cifre dell'operazione

Joao Mario, che nei giorni scorsi aveva dato il suo benestare alla trattativa, è atteso in Italia già in serata, per il classico iter delle visite mediche a cui seguirà la firma del contratto con la Juventus. Per Alberto Costa, invece, inizierà una nuova avventura "in patria", lì dove appunto era stato prelevato a gennaio da Cristiano Giuntoli: dopo le iniziali difficoltà di ambientamento il classe 2003 aveva cominciato a trovare sempre più spazio nella squadra di Igor Tudor, che lo aveva impiegato con continuità soprattutto al Mondiale per Club e lo avrebbe volentieri tenuto con sé in rosa. Il destino, però, aveva evidentemente in serbo altro per lui, che ripartirà dal Porto.Secondo quanto ricostruito da Fabrizio Romano, Alberto Costa è stato valutato 15 milioni di euro (più 1 di bonus), mentre Joao Mario 12. Il Porto, dunque, verserà nelle casse della Juventus altri 3 milioni (più 1 di bonus) quale "compensazione" per completare anche formalmente lo scambio.





