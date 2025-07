Joao Mario è arrivato a Torino! Domani visite, firma e primo allenamento agli ordini di Tudor

Joao Mario è arrivato in Italia

Lasi prepara ad ufficializzare il secondo volto nuovo di questa sessione estiva di calciomercato, escludendo ovviamente Francisco Conceicao che in bianconero ha già disputato la stagione appena trascorsa. La Vecchia Signora, infatti, ha definito l'arrivo di, terzino portoghese che arriva dal Porto nell'ambito dello scambio di mercato che vedrà invececompiere il percorso inverso tornando dunque in patria dopo appena sei mesi dal suo arrivo a Torino.Joao Mario, appunto, il secondo volto nuovo dell'estate bianconera dopo l'arrivo di Jonathan David. Il calciatore lusitano è arrivato in Italia nella serata di mercoledì 23 luglio, attorno alle ore 21.30 all'aeroporto di Caselle, e di conseguenza risponderà all'appello in occasione dell'inizio della preparazione estiva, fissata per giovedì mattina alla Continassa.

#JoaoMario è arrivato a Torino

Domani visite e firme con la #Juventus pic.twitter.com/bGiwarWdUy — ilBiancoNero (@ilbianconerocom) July 23, 2025

La tabella di marcia, del resto, è già stata stilata: domattina le visite mediche, con tanto di primo allenamento agli ordini di Igor Tudor, proprio nel giorno in cui inizierà ufficialmente la nuova stagione e, infine, l'annuncio ufficiale da parte del club bianconero.