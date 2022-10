Il giocatore del Benfica Joao Mario ha parlato ai microfoni di Mediaset al termine della sfida contro la Juve.'E' stata una vera partita di Champions, sapevamo che giocavamo contro una grande squadra. Abbiamo fatto un'ottima gara fino agli ultimi minuti in cui è entrata in campo la Juve. Ci siamo qualificati e la cosa fondamentale era fare i 3 punti per passare il girone. Lavoriamo molto, sappiamo che è appena cominciata questa stagione e ora dobbiamo continuare così. E' già passato nella mia testa il periodo all'Inter, è passato e ora sono un'altro giocatore'.