Joao Felix, gioiello dell'Atletico Madrid, arrivato in estate dal Benfica dopo essere stato seguito da vicino anche dalla Juventus, ha parlato ai microfoni di ESPN anche di Cristiano Ronaldo: "Il mio obiettivo è vincere tutto. Chi non lo vorrebbe? Ci alleneremo ogni giorno, pensando partita dopo partita, e poi vedremo cosa riusciremo a vincere. L'Atletico ha una grande storia in attacco, volevo farne parte. Ronaldo? Ha vinto cinque Pallone d'Oro, è il sogno di qualsiasi giocatore. Ovviamente vorrei essere come lui".