Joao Felix parla a Eleven Sport del suo primo incontro con il suo idolo, l'attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo: ​“Quando l’ho visto per la prima volta sembrava di essere dentro a un videogioco. Lo avevo visto in televisione, ma mai dal vivo e sembrava essere alto tre metri. Gli piace molto socializzare con i suoi compagni di squadra e mi ha aiutato tanto ad inserirmi nel gruppo in Nazionale”. Joao Felix è stato accostato alla Juve la scorsa estate ma alla fine è stato l'Atletico ad accaparrarselo pagando la clausola da 120 milioni di euro