Tutti pazzi per Joao Felix. L’attaccante classe 1999 del Benfica piace a mezza Europa e diversi top club si sono già fatti avanti. Secondo quanto riportato da Marca, il club di Lisbona avrebbe ricevuto quattro offerte per il portoghese ed ora si valuta come muoversi. Tra queste proposte potrebbe esserci anche quella formulata dalla Juventus, molto interessata a Joao Felix. L’Atletico Madrid avrebbe offerto 80 milioni, il ricavato dalla cessione di Antoine Griezmann, ma il Benfica ha ribadito l’intenzione di non spingersi sotto i 120 richiesti dalla clausola. La sfida per il baby talento continua a farsi sempre più intensa e serrata.