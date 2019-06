João Felix è uno dei gioielli più preziosi del calcio europeo. La Juventus si è mossa negli scorsi mesi per l'attaccante classe '99, cercando di abbattere la valutazione monstre del Benfica che fin qui si è sempre trincerato dietro la clausola rescissoria da 120 milioni di euro (una cifra che i bianconeri non sono disposti a spendere per il giocatore). Secondo quanto riporta il Correio da Manha, il club che più si è avvicinato a quel prezzo è il Manchester United, che ha messo sul piatto oltre 100 milioni. Reduce da una stagione da 20 gol in tutte le competizioni, Felix piace anche al City.