Joao Felix, a World Soccer, ha parlato di Cristiano Ronaldo: "È un grande capitano, è un esempio per tutti i componenti della squadra. Non solo per ciò che ha già ottenuto, ma per tutto ciò che vogliono ancora vincere. È una grande influenza per me e per la squadra. Non pretende dagli altri di più di quanto pretende da se stesso. Ha vinto tutto, ma pretende ancora molto da se stesso. È un grande capitano, è disponibile a dare consigli. Prima di una partita in Nations League mi ha detto: mantieni la calma e goditi la partita".