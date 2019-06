Trattenere João Felix nella prossima finestra di mercato potrebbe rivelarsi più difficile del previsto per il Benfica. E’ quanto riporta Sport, secondo cui le due squadre di Manchester si stanno sfidando in un gioco al rilancio per assicurarsi l’attaccante classe ’99. Il club portoghese teme che, nei prossimi giorni, un club tra City e United si avvicini ai 120 milioni di euro della clausola rescissoria di Felix: di fronte a queste cifre, sarebbe praticamente impossibile blindare il gioiello. Su di lui si è mossa negli scorsi mesi anche la Juventus, che ne ha parlato a più riprese con Jorge Mendes: i bianconeri, però, non sono disposti a sostenere un investimento di questo tipo per il giocatore.