di Alessio Salerio

Una stagione da 20 gol e 11 assist, a 20 anni ancora da compiere, non può di certo passare inosservata. Per questo gli occhi del grande calcio d'Europa sono fissi su Joao Felix, gioiello del Benfica, destinato a vivere un'estate caldissima sul mercato. La Juventus si è mossa subito per il suo cartellino, incontrando un paio di volte a Torino il presidente del club, Luis Filipe Vieira. Con l'aiuto del suo agente, Jorge Mendes, Fabio Paratici ha provato ad abbassare le richieste dei portoghesi, ferme ai 120 milioni di euro di clausola rescissoria. Complice un finale di stagione da urlo, però, il valore di Felix è schizzato alle stelle.



NIENTE RINNOVO - Le buone notizie per la Juventus, però, arrivano direttamente dal Benfica. Proprio il presidente Vieira, infatti, ha dichiarato recentemente che il classe '99 non necessita di un rinnovo di contratto, in scadenza il 30 giugno del 2023. Di conseguenza, la sua clausola non salirà a quota 200 milioni di euro, come dichiarato da voci dalla Spagna. Il suo prezzo resta di 120 milioni, ma Paratici potrebbe ottenere uno sconto se dovesse tentare il doppio assalto anche a Ruben Dias, valutato 60 milioni dal club portoghese.



LA VOLONTA' DI FELIX - La Juventus, però, non è la sola a volere Felix. Il Manchester City di Pep Guardiola sembrava pronto a pagare la sua clausola rescissoria, prima di incappare nel deferimento della Uefa, che rischia di costargli la partecipazione alla prossima edizione di Champions League. L'Atletico Madrid lo ha messo nel mirino come possibile erede di Antoine Griezmann, al pari di Paulo Dybala. E proprio il futuro della Joya, in bilico anche senza la conferma di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera, potrebbe essere direttamente connesso a quello di Felix a Torino: in caso di cessione dell'argentino sarà assalto al classe '99. Che potrebbe veder così coronato il proprio sogno di giocare insieme a Cristiano Ronaldo, con la maglia della Juventus.