Un ex obiettivo di mercato e un ex giocatore della Juventus, rispettivamente Joao Felix e Alvaro Morata, sono appena stati eliminati dalla Champions League. L'Atletico Madrid, affrontato anche dalla Juve nella fase a gironi, ha perso 2-1 contro il Lipsia nei quarti di finale in gara secca di Lisbona. Tutto nel secondo tempo: la squadra tedesca (alla prima semifinale della sua storia) è passata in vantaggio con Dani Olmo, poi Felix si è procurato e ha trasformato il rigore del pareggio, infine Tyler Adams ha firmato il 2-1 del Lipsia.