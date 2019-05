La Juventus non molla Joao Felix. Il club bianconero, nonostante la corsa sia agguerrita e ricca di partecipanti, non ha intenzione di lasciare la presa sul fenomeno portoghese. C'è anche il Manchester City, ma non solo. Come scrive Diario de Manha, l'Atletico Madrid sta preparando un'offerta da 80 milioni di euro, più bassa della volontà del Benfica che punta a ottenere 120 milioni di euro - il prezzo della clausola - dalla cessione del classe '99. La Juve e Mendes attendono.