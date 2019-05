Il Manchester City inizia a programmare la prossima stagione. Pep Guardiola vuole puntellare il centrocampo ed il reparto offensivo. Uno dei nomi accostati ai Citizens è Joao Felix, attaccante portoghese classe 1999 del Benfica. Per strapparlo al club di Lisbona, però, servono 120 milioni e la concorrenza di Juventus, Atletico Madrid e Manchester United fa paura. Così, prende sempre più quota l’ipotesi di un cambio di rotta. Il City sembrerebbe disposto a lasciar perdere Joao Felix per concentrare le sue risorse su Bruno Fernandes: l’ex centrocampista di Udinese e Sampdoria è esploso allo Sporting Lisbona e Guardiola starebbe pensando a lui per rinforzarsi nella prossima stagione. L’eventuale ritiro dalla corsa per Felix è un’ottima notizia per la Juve, anche se le pretese del Benfica restano elevatissime.