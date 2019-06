Joao Felix è pronto per affrontare un futuro tutto nuovo, lontano dal Benfica. Sembra, infatti, che non siano bastate le parole del club e quella clausola da 120 milioni di euro per trattenerlo, dato che, come rivelano dal Portogallo, il classe 1999 è già a Madrid e a breve potrebbe firmare con l'Atletico. Un colpo proprio da 120 milioni, l'operazione più importante nella storia dell'Atletico. L'ipotesi Manchester City è ancora viva, sfumata la pista Juve.