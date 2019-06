Joao Felix, la Juve non molla. Il trequartista di Benfica e Portogallo piace moltissimo in Italia, ma non solo. I bianconeri diverso tempo fa hanno messo gli occhi sul giocatore e sicuramente l'avranno asservato all'opera in campo anche ieri sera, nella vittoria in Nations League contro la Svizzera. Dopo la partita, il classe 99 ha parlato così del suo futuro: "Ora sono concentrato sulla nazionale, dopo la Nations League risolverò la mia vita. Mi sono staccato dai social network in questi giorni per non sentire niente". Il Benfica chiede 120 milioni di euro, con Juventus, Manchester City e Manchester United che attendono e sperano in una cifra più bassa.