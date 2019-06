La Juventus sogna di averli in squadra insieme dalla prossima stagione. Nel frattempo, è il Portogallo a godersi Cristiano Ronaldo e Joao Felix. I due attaccanti lusitani sono stati protagonisti del successo della formazione detentrice del titolo continentale nella semifinale contro la Svizzera. Un 3-1 netto, che permette ai campioni d’Europa di lottare per guadagnarsi un posto nella prossima manifestazione internazionale. Tutti i gol portano la firma di CR7 e l’allievo ha commentato nel post gara: “Se qualcuno avesse mai avuto dubbi su di Ronaldo, ecco la risposta. Sono contento per il mio debutto e per la vittoria. È stata una partita ben giocata, abbiamo dovuto aspettare per affondare”.