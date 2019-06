L'Atlético Madrid è in pressing per chiudere il colpo João Felix. Nonostante la smentita del Benfica, che ha negato le voci su un affare già chiuso, i Colchoneros sono in pole position per l'attaccante classe '99. Un profilo che ha attirato da tempo anche lo sguardo della Juventus: Paratici aveva sondato il terreno con Jorge Mendes, tentando invano di abbassare le richieste altissime del club portoghese. La valutazione di Felix non avrebbe invece spaventato l'Atlético: secondo O Jogo, nelle casse del Benfica finiranno 120 milioni di euro, mentre Mendes incasserà il 10%, ovvero 12 milioni di euro. Il giocatore, invece, percepirà un ingaggio da 6 milioni all'anno.