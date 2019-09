La Juve ha seguito per molto tempo Joao Felix. L'attaccante ex Benfica è stato proposto nella scorsa primavera dal suo agente Jorge Mendes anche a Fabio Paratici. Come riporta calciomercato.com Joao aveva il sogno di giocare con il suo idolo, Cristiano Ronaldo. Paratici è un suo grande estimatore, ha ascoltato l'agente e ha recepito la richiesta per prelevare dal Benfica il giocatore: 120 milioni di euro. In estate però, dovendo scegliere se fare un grosso investimento in difesa o in attacco, la Juve ha deciso di affondare il colpo su De Ligt. Così l'Atletico Madrid, sfruttando la cifra incassata dalla cessione di Griezmann e i buoni rapporto con Mendes, ha prelevato Joao Felix. Che ha già incantato il Wanda Metropolitano, e poteva essere della Juve...