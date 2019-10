Joao Felix è stato vicino alla Juventus nel corso del mercato estivo, prima di approdare per una cifra superiore ai 120 milioni di euro all'Atletico Madrid, per sostituire Antoine Griezmann. L'inizio di stagione del talento classe '99, però, è stato da record in negativo: con sette sostituzioni nelle prime otto partite giocate è il calciatore più sostituito nella Liga di Spagna. Felix, in 580 minuti collezionati fin qui, ha raccolto appena 2 gol e un assist.