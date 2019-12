Joao Felix, gioiello dell'Atletico Madrid e fresco vincitore del Golden Boy edizione 2019, ha parlato ai microfoni di A Bola, che oggi l'ha premiato come miglior giocatore dell'anno, dei suoi primi mesi con la maglia dei colchoneros. Queste le dichiarazioni dell'ex obiettivo di mercato della Juventus: "I 120 milioni spesi per me non mi peseranno mai. Mi piacerebbe avere più energia nell’arco dei 90 minuti, lavorerò per mettere più benzina nelle gambe. Pochi gol? Quando la palla inizierà a entrare, i gol verranno uno dopo l’altro, tutti i sacrifici saranno valsi la pena".