Atletico Madrid a un passo da Joao Felix? Il Benfica nega i rumours che stanno circolando in queste ore dalla Spagna . Stando a quanto riportato da Marca, i Colchoneros avrebbero deciso di pagare la clausola da 120 milioni di euro per il talentino portoghese. Il Benfica peròQuesta è la cifra per cui Joao Felix può partire. Per meno non si muove e l'Atletico non ha ancora affondato il colpo. La Juve è ancora in corsa.