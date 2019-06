Joao Felix non è ancora stato ufficializzato a nuovo acquisto dell'Atletico Madrid. C'è poco per cui sperare, però, per la Juventus, che lo ha seguito da vicino in questi ultimi mesi, sperando di convincere il Benfica ad abbassare la richiesta dai 120 milioni di euro contenuti nella clausola rescissoria del gioiello classe '99. I colchoneros, infatti, chiuderanno il colpo nei primi giorni di luglio, così che il club portoghese possa inserirlo nel prospetto finanziario della seconda metà di questo 2019, che parte dal 30 giugno.