Joao Felix is the third most expensive player ever



(Bonuses not included) pic.twitter.com/3snXFSSoMc — Goal (@goal) 3 luglio 2019

è stato un grande obiettivo dellafino a qualche settimana fa, prima che arrivasse la decisiva accelerazione da parte dell', che ha chiuso oggi l'affare con il Benfica per. Escludendo i bonus, si tratta del, dopo i 222 milioni di euro spesi dal Paris Saint-Germain per Neymar dal Barcellona e i 135 sempre del PSG per Kylian Mbappé dal Monaco. I bianconeri, nel frattempo si sono diretti su altri obiettivi in questo mercato estivo.