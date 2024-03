Joaoha parlato alla Gazzetta dello Sport prima della sfida di Champions contro il Napoli: "Ho avuto la fortuna di giocare solo in grandi squadre, sono molto orgoglioso del mio percorso e della mia carriera perché nessuno mi ha mai regalato niente". Il terzino del Barcellona si è poi soffermato sul futuro: "Non so niente però a me piacerebbe restare qui. Sono cresciuto ammirando il Barça di Ronaldinho, il mio idolo, per me è un orgoglio indossare questa maglia. E non ci sono tanti altri club dove posso andare"."Ho ricordi magnifici dell'Italia, in campo e fuori.perché a Milano ho fatto tanti amici. A livello umano l'Italia è il Paese più simile al Portogallo che ho incontrato nel mio tour europeo, mi ha fatto veramente piacere passare da li".