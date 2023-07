Attraverso un comunicato ufficiale, la Juventus ha reso note tutte quelle che saranno le novità che avverranno all'interno del J Musemu. Di seguito la nota del club.'Preparatevi a un agosto a forti tinte bianconere! Sì, perchè per tutto il mese lo Juventus Museumresterà aperto tutti i martedì, giorno solitamente di chiusura settimanale. La novità è grande, ma non è l'unica: nei quattro venerdì di agosto, infatti, il Museo sarà eccezionalmente aperto fino alle ore 23:00 e - sempre in queste giornate - sarà possibile partecipare anche agli Stadium Tour serali in programma, con la possibilità di vedere l'Allianz Stadium in notturna. Il nostro stadio - sin dal primo giorno - ha sempre avuto un fascino speciale, che lo continua a rendere unico, ma di sera diventa tutto ancora più affascinante e allora il 4, l'11, il 18 e il 25 agosto potrete vivere una fantastica notte anche voi. Lo Juventus Museum e l'Allianz Stadium vi aspettano!'.