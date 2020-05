1









Raul Jimenez è l'ultima idea della Juventus per l'attacco della prossima stagione. Il Wolverhampton ha già fissato il prezzo di 50 milioni di euro secondo Tuttosport. L'attaccante messicano ha segnato 22 gol in 44 partite tra campionato e coppe con i Wolves in questa stagione, e nelle ultime settimane i dirigenti bianconeri ne stanno parlando con Jorge Mendes. I rapporti con l'agente sono ottimi - è lo stesso di Cristiano Ronaldo - la Juve inserisce anche Jimenez nella lista dei candidati come numero 9 del futuro.