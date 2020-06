“Essere accostato a club come Juventus, Real Madrid, Liverpool e Barcellona mi spinge a dare sempre il massimo”. Questo il sunto delle parole che Raul Jimenez ha pronunciato a Bolavip, facendo chiarezza sulle voci di mercato sul suo conto. La Juve lo tiene monitorato, è tra i candidati per raccogliere l’eredità di Higuain dal prossimo anno, ma l’attaccante del Wolverhampton avrebbe in mente altri piani. Stando a quanto riporta il Mirror, Jimenez vorrebbe rimanere in Inghilterra dopo l’ottima stagione disputata, strizzando l’occhio a Liverpool e Manchester United.