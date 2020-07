Raul Jimenez continua a stupire. Ieri l’attaccante messicano è andato ancora a segno con il suo Wolverhampton, una splendida volè che porta il classe ’91 a 26 gol in stagione. Un’annata da incorniciare, che ha incuriosito e non poco molti club europei. In Inghilterra si era informato il Manchester United, mentre in Italia rimane vivo l’interesse della Juventus, che vuole trovare un nuovo compagno di reparto a Cristiano Ronaldo e Dybala. Attualmente, il profilo preferito resta quello di Arek Milik: il Napoli chiede non meno di 50 milioni di euro, la Juve invece vorrebbe inserire una contropartita tecnica, come Luca Pellegrini o Federico Bernardeschi.