Altro gol, nuovamente decisiva, di una stagione da incorniciare. Raul Jimenez trascina il suo Wolverhampton ai quarti di Europa League, battendo per 1-0 l’Olympiakos. Suo il rigore decisivo. Con questa rete, il conto stagionale è salito a quota 27, motivo per cui ha attirato l’interesse di molti club, tra cui la Juventus. La dirigenza bianconera lo considera uno dei profili papabili per indossare la maglia numero 9 dalla prossima stagione, ma l’altissimo prezzo e la concorrenza del Manchester United complicano i piani di Paratici. In pole rimane sempre Milik, ma la Juve guarda sempre in Inghilterra, fari puntati su Raul Jimenez.