Sulle prime pagine dei quotidiani in edicola domani spazio come sempre alla ripresa del campionato, ma non solo. "Punte di diamante" titola Tuttosport, con Mertens, Belotti, Jimenez e Cavani in primo piano. "Si infiamma il mercato degli attaccanti - continua il quotidiano - Mertens e Napoli più vicini, l'Inter su Cavani, Jimenez per la Juve. Vagnati blinda Belotti: 'Il Toro non lo cede'. In taglio basso alcune storie del passato, tra le quali anche "La Juve di Zoff scala l'Europa".



Il Corriere dello Sport apre con il via libera di virologi e medici sportivi: "Fateli giocare". Di spalla spazio alla Juventus con CR7 in foto: "Ronaldo, scatta l'ora del campo. Dopo 72 giorni si rivedrà da Sarri alla Continassa: c'è ttesa per il rientro".