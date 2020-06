1









La Juventus non è la sola sulle tracce di Raul Jimenez, centravanti messicano del Wolverhampton. Infatti, secondo quanto riporta il Sun, anche il Real Madrid si sarebbe inserito nella corsa all'attaccante: una concorrente importante per la Juve, che è ancora alla ricerca del perno offensivo per la prossima stagione, vista l'ormai quasi certa partenza di Gonzalo Higuain (in scadenza nel 2021).