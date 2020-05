1









C'è anche Raul Jimenez, attaccante del Wolverhapton, nel mirino della Juve per la prossima stagione. Il nome dell'ariete messicano è stato proposto dal procuratore portoghese Jorge Mendes e la Juve lo sta valutando assieme a quelli di Milik e Icardi. Secondo il Daily Star, tuttavia, il club inglese (presieduto dal patron dell'Udinese Pozzo) avrebbe deciso di non accettare nessuna offerta per l'attaccante di 29 anni. Fabio Paratici è stato avvisato. La Juventus però continuerà ad insistere.