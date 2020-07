Raul Jimenez, attaccante dei Wolves accostato anche alla Juventus, parla a Telemundo delle voci di mercato: "Non sono estraneo a tutto ciò, ogni giorno esce una nuova squadra e ogni giorno si parla di una nuova offerta di non so quanti milioni. È bello sapere che stanno parlando di te, ma ora devo continuare a fare il mio lavoro qui con i Wolves". L'attaccante messicano piace anche al Manchester United ma i Wolves lo valutano oltre 60 milioni di euro. La Juve spera però nell'intermediazione di Jorge Mendes per portare avanti la trattativa a cifre più contenute.