Raul Jimenez è uno dei profili che piace alla Juventus per l'attacco del prossimo anno. 29 anni, il messicano si sta mettendo in vetrina a suon di gol con il Wolverhampton in Premier League. E dalle parti della Continassa Jimenez ha due sponsor niente male: uno è Cristiano Ronaldo, l'altro è Jorge Mendes, agente di entrambi, che nei Wolves è di casa. Finora il club inglese ha sempre fatto richieste considerate troppo alte da parte della Juventus, e occhio anche alla concorrenza del Manchester United che sta seguendo da tempo il giocatore.