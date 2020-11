Ricordate quando ad agosto, prima ancora che si aprisse ufficialmente il mercato, vi raccontavamo dei blitz londinesi di Fabio Paratici per parlare con diversi club inglesi, sia per provare a piazzare colpi in uscita che per sondare terreni in entrata? Una conferma significativa di questi retroscena è arrivata oggi, quando Raul Jimenez, attaccante messicano del Wolverhampton, ha ammesso di essere stato trattato dalla Juventus.

COM'È ANDATA? - A ricostruire fedelmente tutta la vicenda ci pensa Calciomercato.com. Il direttore area football della Juve aveva chiesto informazioni su Jimenez, per tenersi aperti più fronti in attacco (alla fine, come sappiamo, tutto si è tradotto in un casting a 3-4 nomi, col conseguente arrivo di Alvaro Morata). Tuttavia la richiesta dei Wolves, 80 milioni di euro tutti subito senza margine per formule di prestito, era decisamente troppo per le casse bianconere alle prese con la "crisi da lockdown". Ma il giocatore era davvero apprezzato ed è stato realmente cercato. Chissà che un domani...