Per una volta in questa straordinaria stagione è parso meno strabiliante e più umano. Forse, però, nel momento peggiore. Rual Jimenez questa volta non riesce a trascinare il suo Wolverhampton, eliminato dal Siviglia ai quarti di finale di Europa League. Fatale un suo errore dal dischetto dopo 21 centri consecutivi, condannando gli Wolves ad abbandonare la competizione europea. L’errore non riduce comunque le qualità dell’attaccante messicano, da tempo gradito alla Juventus.