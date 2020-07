Una notte speciale. Dopo un'altra serata incredibile. Raul Jimenez, in seguito alla vittoria dei suoi Wolves contro il Crystal Palace, è corso in ospedale: vi è rimasto tutta la notte, praticamente senza dormire. L'attaccante messicano sta trascorrendo quello che probabilmente è il miglior periodo della sua vita, e non solo in campo: in ospedale ha infatti dato il benvenuto al suo primo figlio avuto dall'attuale compagna Daniela Basso. La piccola e la madre stanno bene: è stato lo stesso Jimenez ad annunciare al mondo intero l'arrivo della piccola Arya.