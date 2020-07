La Juve resta vigile su Raul Jimenez, attaccante dei Wolves che è valutato almeno 60 milioni di euro dal club inglese. Il calciatore 29enne è andato in gol anche oggi su calcio di rigore, nel 3-0 dei suoi sull'Everton di Ancelotti. Jimenez diventa così il primo calciatore del Wolverhampton a toccare quota 25 gol stagionali. L'ultimo ad arrivarci fu Sylvan Ebanks-Blakes nel 2008/09, ma i Wolves ai tempi militavano in Championship. Un motivo in più per seguirlo molto da vicino.