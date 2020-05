Jessica Silva, attaccante dei 25 anni che milita nel Lione femminile parla di Cristiano Ronaldo a Tuttosport. A febbraio si sono incontrati a Torino per girare uno spot: "Ho sempre desiderato e sognato il giorno in cui avrei conosciuto Ronaldo, ma sono arrivata lì grazie al mio lavoro, perché Ronaldo stesso mi ha scelto per lanciare insieme a lui la sua nuova linea di scarpe del suo sponsor. Ha scelto altri 4 giocatori oltre a me: Mbappé, Haaland, Bonansea e Samantha Kerr, che gioca nel Chelsea. Un vero onore".



RACCONTO - "E' incredibile, è un punto di riferimento ed è una persona molto alla mano. Abbiamo parlato a lungo del calcio femminile, mi ha chiesto se mi trattavano bene al Lione. Poi gli ho detto che la capitana del Lione, Wendie Renard, lo adorava e lui si è offerto per fare un video per lei, senza neanche chiederglielo. Ronaldo sostiene le cause, sa che il calcio femminile ha valore ed è consapevole del valore delle donne. Il fatto che abbia scelto di girare il video assieme a me è anche un modo per dare riconoscibilità al movimento. Ronaldo sa cosa fa, non si mette a fianco di una persona nella quale non crede a livello lavorativo".



BONANSEA - "E' fortissima, gioca nella Juve e ama Ronaldo come me".