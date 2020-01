Your browser does not support iframes.

Il segreto di Immobile e dei suoi 19 gol in campionato? Probabilmente la stabilità familiare, l'aiuto incredibile che sua moglie Jessica gli dà con costanza. Ed eccola qui, miss Melena. Madre dei tre figli della coppia, due femminucce e un maschietto, follemente innamorata dell'attaccante della Lazio. Ormai da tre anni di fila il miglior marcatore italiano.



Al Corriere dello Sport, Jessica racconta qualche retroscena: "Non sapevo cosa volesse dire fidanzarsi con un calciatore, non conoscevo il pallone. Mio padre non vedeva la cosa di buon occhio, ora invece ama Ciro più di me. Non ascoltai mio padre, dopo 5 mesi ero incinta - le sue parole -. Lui è carinissimo, mi dedica tutti i gol. Il suo vizio? I videogiochi, ma non mi dà fastidio. Quando mi innervosisco perché gioca troppo, lui capisce al volo e smette". Chiusura dedicata al mercato e alla possibilità un giorno di vederlo al Napoli: "Se andrà al Napoli? No, resta qui alla Lazio. Abbiamo anche comprato casa da poco".



