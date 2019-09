Your browser does not support iframes.

Tra le tifose appassionate di Juventus sul popolare social network Instagram si sta facendo notare, giorno dopo giorno, anche la splendida Jennifer Dhima. Classe '95, si diletta come modella e attrice, ma soprattutto non nasconde mai la propria passione per i colori bianconeri. Si intuisce fin da subito guardando il suo profilo social, che sta per toccare quota 1.000 follower anche grazie al suo tifo sfegatato. La Juventus è nel cuore di Jennifer e Jennifer fa impazzire i suoi tifosi.



Perché? Scopritelo nella nostra gallery dedicata.