Jeep presente alla finale del Mondiale per Club: il ruolo di Exor

Il Mondiale per Club è terminato con la vittoria del Chelsea sul Paris Saint-Germain. Si è chiusa così la prima storica edizione con il, con diverse innovazioni tecnologiche e in campo, dalle body cam degli arbitri alla sperimentazione di alcune regole, come quella degli otto secondi per i portieri. Insomma, la competizione statunitense si è chiusa con tanti spunti di riflessione e, soprattutto, novità.Queste novità riguardano anche la Juventus , seppur non nel modo diretto di qualche settimana fa. I bianconeri sono usciti dal Mondiale per Club agli ottavi perdendo con il, ma in occasione della finale del torneo negli USA, ha fatto il suo ingresso il main sponsor bianconero, casa automobilistica del gruppo Stellantis di cui Exor (con l'amministratore delegato) è il primo azionista.

Jeep al Mondiale per Club: di cosa si tratta

Come raccontato dal portale specializzato Calcio e Finanza, infatti, lo sponsor Jeep è apparso per la prima volta al Mondiale per Club durante l'halftime show della finale del MetLife Stadium. L'evento musicale era sponsorizzato da Panini, ma sui cartelloni pubblicitari che accompagnavano il match c'è stato spazio anche per Jeep.Il motivo? La casa automobilistica è, a testimonianza della grande portata dell'evento negli USA, che si è basato su diversi accordi a livello globale. Come riporta Calcio e Finanza, infatti, secondo la FIFA il Mondiale per Club rappresenta l'introito da sponsorizzazioni più alto nella storia di un nuovo evento sportivo o di intrattenimento.





